Dal Comune premio al giovane non vedente che pulisce quando il cane sporca “Alto senso civico”

“A Filippo Siciliano e Brigida, per l’elevato senso civico dimostrato”.

Recità così la targa consegnata al giovane cittadino non vedente Filippo Siciliano, un riconoscimento che il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati hanno voluto attribuirgli per il senso civico dimostrato nella conduzione del suo cane guida Brigida, anche oggi accanto a lui e per il quale non è mancato un pensiero speciale: un pacco di crocchette decorate dallo stemma del Comune di Piacenza.

Presenti, nell’occasione, anche il consigliere comunale Francesco Rabboni e Gregorio Contini, presidente provinciale dell’Unione italiana Ciechi e Ipovedenti, che ha voluto consegnare al sindaco Patrizia Barbieri la medaglia celebrativa del centenario dell’associazione. Tutti gli intervenuti, nel sottolineare “la sensibilità e l’attenzione di Filippo”, hanno convenuto che evidenziare un gesto semplice quale dovrebbe essere la raccolta delle deiezioni canine da parte dei proprietari – a maggior ragione se compiuto da una persona la cui disabilità potrebbe rappresentare un comprensibile ostacolo – può essere “un esempio positivo e di grande valore per tutti i cittadini”.