Dalla Bakery 10mila euro all’Oncologia piacentina grazie al calendario benefico

Dalla Bakery Piacenza 10mila all’Oncologia piacentina grazie alla vendita dei calendari che la squadra ha realizzato per AMOP – Associazione Piacentina Malato Oncologico.

Alla consegna erano presenti Luigi Cavanna, Direttore dell’Oncologia di Piacenza, il Presidente della Bakery Marco Beccari, accompagnato dal team manager del club Roberto Spagnoli, la Presidente di AMOP Romina Piergiorgi e una parte dello staff di Oncologia. Nell’ottobre dello scorso anno, su iniziativa del Presidente Beccari, gli atleti e tutto lo staff della Bakery hanno deciso di farsi testimonial dell’Associazione Piacentina Malato Oncologico che da anni opera in prima linea nella ricerca contro i tumori realizzando uno speciale calendario. Perché AMOP e Bakery legati insieme? I campioni di Basket oltre che modelli per l’atletica testimoniano attraverso la loro immagine l’importanza di un corretto stile di vita basato sull’attività fisica e sulla sana alimentazione, fattori importanti sia per una buona riuscita nello sport che nella prevenzione ai tumori.

“Questa donazione è un messaggio di speranza per i tanti pazienti oncologici – ha evidenziato Cavanna -, e ci permette di guardare al futuro con ottimismo, sostenendo la ricerca nel nostro territorio duramente colpito dalla pandemia e promuovendo un’oncologia sempre più vicina al domicilio del paziente”. “Se una società come Bakery ha pensato di sostenerci con questa importante donazione vuol dire che stiamo andando nella giusta direzione” – ha detto Romina Piergiorgi ringraziando il club per l’iniziativa, mentre il Presidente Beccari ha voluto esprimere a nome suo e di tutta la Bakery Basket la “profonda stima e gratitudine verso il Professor Cavanna e la sua stupenda équipe che tutti i giorni si prodiga con attenzione e professionalità nel delicato lavoro che gli compete, permettendo a tutte le persone coinvolte nella malattia di affrontarla nel miglior modo e di vedere grazie a loro ottimismo e luce”.