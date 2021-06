Desirée Bani (Cadeo Carpaento) trionfa in volata a Salerno

Una volata imperiosa e mozzafiato, che ha trovato il coronamento con una vittoria che resterà impressa in modo indelebile nella memoria della ragazza e del team.

Il Cadeo Carpaneto festeggia il successo di Desirée Bani, Esordiente bresciana che ha sfrecciato a Montesano sulla Marcellana (Salerno) nella prova del circuito Trofeo Rosa. Per l’atleta di Capriano del Colle, si tratta della prima vittoria da Esordiente e di questo 2021 in sella. Nella top ten assoluta, sesto e decimo posto per le compagne di squadra Vanessa Moreschi e Asia Zanardini. Nelle classifiche divise per anni, anche ottava posizione per Giulia Binda e nona per Klea Kolasi nei secondi anni e quarto per Maya Tagliente nei primi anni.

Risultati

Ordine d’arrivo Donne Esordienti: 1° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto) 24 chilometri in 59 minuti 25 secondi, media 24,236 chilometri orari, 2° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 3° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti), 4° Emma Franceschini (Zhriaf Guerciotti), 5° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 6° Vanessa Moreschi (Cadeo Carpaneto), 7° Margot Buldrini (Bicifestival), 8° Giulia Cancellieri (Bicifestival), 9° Ginevra Di Girolamo (Zhiraf Guerciotti), 10° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto)

Classifica Donne Esordienti secondi anni: 1° Desirée Bani (Cadeo Carpaneto), 2° Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti), 3° Emma Franceschini (Zhiraf Guerciotti), 4° Vanessa Moreschi (Cadeo Carpaneto), 5° Giulia Cancellieri (Bicifestival), 6° Ginevra Di Girolamo (Zhiraf Guerciotti), 7° Asia Zanardini (Cadeo Carpaneto), 8° Giulia Binda (Cadeo Carpaneto), 9° Klea Kolasi (Cadeo Carpaneto), 10° Angelica Brucoli (Avis Bike Ruvo).

Classifica Donne Esordienti primi anni: 1° Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti), 2° Emma Vanuzzo (Bicifestival), 3° Margot Buldrini (Bicifestival), 4° Maya Tagliente (Cadeo Carpaneto), 5° Lucia Imolesi Casadei (Bicifestival), 6° Aurora Ghinelli (Bicifestival), 7° Mirella Piarulli (Andria Bike).