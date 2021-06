Domenica 13 giugno Open day promozionale per la Pallavolo Alsenese

Una giornata di promozione e di avvicinamento al volley e soprattutto di festa e divertimento.

Domenica 13 giugno andrà in scena l’Open day organizzato dalla Pallavolo Alsenese, con l’appuntamento nell’area adiacente al palazzetto dello sport di Alseno (Piazzale Bachelet), mentre in caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà all’interno del palasport. Dalle 10 alle 17 sono invitati tutti i bambini e le bambine nate dal 2016 in su, con la giornata che vedrà vari momenti per le fasce d’età e che vedrà sia i primi esercizi e sia momenti di svago con partitelle.

L’Open Day è stato fortemente voluto dal sodalizio del presidente Stiliano Faroldi, che – oltre alla prima squadra in B1 femminile- intende perseguire con attenzione anche lo sviluppo del settore giovanile, con un particolare occhio di riguardo ai più piccoli, maggiormente penalizzati nei mesi scorsi dalle restrizioni della pandemia-Covid 19.