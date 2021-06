Domenica la Giornata Nazionale dello Sport, quaranta eventi in regione

Si celebra domenica 6 giugno in tutto il Paese la 18esima edizione della Giornata Nazionale dello Sport, istituita dal CONI sulla base di una direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2003, con l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva e i suoi valori.

Saranno una quarantina in tutta la Regione gli eventi sportivi che hanno aderito alla richiesta del CONI di poter contemplare al loro interno il ricordo di questa giornata particolare, quest’anno vissuta in maniera ridotta a causa della pandemia, che ha permesso l’organizzazione di eventi solo nelle ultime settimane. Per le società o i singoli che vogliano contribuire a rendere più social la giornata, grazie alle tante possibilità che vi sono, queste sono le pagine da taggare: FACEBOOK: @CONINews https://www.facebook.com/ConiNews/; INSTAGRAM: @conisocial; TWITTER: @coninews, mentre l’hashtag ufficiale dell’iniziativa da inserire è: #GNS21.

“E’ una Giornata Nazionale dello Sport che viviamo come un momento importante – ha affermato Andrea Dondi, presidente del CONI dell’Emilia Romagna – nel quale speriamo si possa ripartire per poter organizzare dal prossimo autunno una stagione sportiva che permetta ai nostri ragazzi di tornare a vivere lo sport come momento importante per la loro crescita fisica e intellettuale. Nello stesso momento la viviamo con l’auspicio che le nostre società sportive possano trovare nel CONI e nella Scuola Regionale dello Sport un luogo dove poter crescere e poter gestire nel modo migliore le tante sfide che questo tempo di prova ci sta sottoponendo”.

LE MANIFESTAZIONI IN EMILIA ROMAGNA