Domenica trasferta ad Avigliana per il Piacenza baseball

Dopo il turno di riposo osservato lo scorso fine settimana, il Piacenza baseball è atteso dall’impegnativa trasferta in terra torinese per affrontare la formazione dei Rebels di Avigliana.

Formazione neopromossa in Serie B, nelle prime uscite stagionali ha dimostrato di mettere in difficoltà ogni formazione avversaria affrontata, riuscendo a strappare un incontro a Fossano, Codogno e Reggio Emilia. Probabilmente la scarsa esperienza nella categoria è causa del record negativo in classifica (3 vittorie e 9 sconfitte), ma le vittorie contro formazioni sulla carta più forti sono la dimostrazione di quanto sia equilibrato il Girone A di questa Serie B 2021 e consolidano l’impressione che ogni squadra possa vincere contro tutte le avversarie. Sbilanciarsi in un pronostico sulle singole partite è impresa ardua.

La sosta programmata è stata un toccasana per i biancorossi, permettendo ai giocatori con qualche acciacco di recuperare la condizione e di migliorare ulteriormente gli infortuni sulla via del recupero: Paolo Cetti dovrebbe tornare a disposizione, mentre Gardenghi, Perez ed il capitano Capra sembrano aver smaltito i fastidi che li hanno costretti a stringere i denti nelle ultime uscite. Le due partite casalinghe contro il Fossano hanno fornito allo staff tecnico importanti indicazioni sullo stato tecnico-mentale della squadra: bene l’attacco ed il monte di lancio, ancora qualche incertezza nella corsa sulle basi ed in difesa. Analizzando l’andamento degli innings risaltano alcuni punti “regalati” agli avversari, senza i quali i risultati sarebbero stati favorevoli al Piacenza. La strada imboccata è comunque quella giusta e gli allenamenti a pieno regime sono improntati a migliorare proprio questi aspetti.

Programma giornata: Poviglio-Fossano; Legnano-Reggio Emilia; Junior Parma-Ares Milano; Avigliana-Piacenza; riposa: Codogno

Classifica Girone A: Poviglio 10v 2p; Codogno 9v 3p; Junior PR 6v 2p; Reggio E. 5v 3p; Ares MI 5v 7p; Fossano 4v 6p; Piacenza 3v 5p; Avigliana 3v 9p; Legnano 1v 9p

SCONTRO AL VERTICE PER L’UNDER 12 – Sabato caldo per l’Under 12 del Piacenza che al Montesissa riceve la visita della capolista Crocetta Lions Parma (inizio ore 16,30), unica squadra ancora imbattuta nel girone ma tampinata, ad una sola partita, proprio dal Piacenza che di conseguenza insegue quella vittoria che gli garantirebbe l’aggancio in vetta. I biancorossi hanno finora perso una sola volta, giustappunto all’andata con i Lions. Una rivincita che vale doppio e che potrebbe aprire interessanti prospettive per la squadra di Davide Bertonazzi. Nel week-end invece riposa l’Under 14.