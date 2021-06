Doppio infortunio sul lavoro, due persone ferite a San Giorgio e a Piacenza

Doppio infortunio sul lavoro sabato 12 giugno in mattinata.

A San Giorgio Piacentino, presso un cantiere edile, un muratore si è ferito ad una gamba. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo è stato colpito da un muletto che, a causa della pendenza del terreno, si è spostato all’indietro travolgendo il lavoratore, impegnato con un flessibile. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato i tempestivi soccorsi. Le sue condizioni sono serie, ma non si trova in pericolo di vita.

A Piacenza invece, in via Caneva (nella foto), i soccorritori sono intervenuti per un operaio infortunatosi nel corso delle operazioni di allestimento di un ponteggio. Pare che l’uomo sia inciampato procurandosi un taglio alla testa con una lamiera. in In ambedue i casi sono intervenuti i carabinieri per i rilievi.