Ecco la prima foto di “Esterno Notte”, la serie su Moro che sta girando Marco Bellocchio

E’ stata svelata sul profilo Instagram del regista piacentino Marco Bellocchio la prima foto ufficiale di “Esterno Notte”, la serie dedicata al rapimento di Aldo Moro in corso di realizzazione a Roma.

Nella foto c’è l’attore Fabrizio Gifuni che interpreta proprio lo statista democristiano ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978, la stessa parte già recitata nel film sulla strage di Piazza Fontana, “Romanzo di una strage” del 2012, di Marco Tullio Giordana. “Esterno Notte” è invece una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per Kavac Film in coproduzione con Arte France, in collaborazione con Rai Fiction.

Accanto a Gifuni, Bellocchio dirige un cast d’eccezione, composto da Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi e Daniela Marra.

Ecco il post su Instagram: