Eleonora Nervetti bronzo juniores nei 200m. “Risultato di buon auspicio per le prossime gare”

L’articolo di Giada Bragalini 4ese, redazione Eco di Giulia Liceo Colombini

Eleonora Nervetti del Liceo Colombini, della classe 4ese, domenica 13 giugno ha ottenuto il bronzo nel campionato italiano Juniores nella categoria dei 200m. Eleonora è una ragazza semplice che in classe si impegna molto e ottiene ottimi risultati sia a scuola che nella sua passione. Eleonora alle 9:55 ha corso alla batteria vincendola con il suo primato personale con un tempo di 24.22. Questa vittoria le ha permesso di arrivare in finale concludendo con un terzo posto con il tempo di 23.87 che però non si può considerare il suo miglior tempo a causa di una “bava di vento” piu del consentito (+2.3) che annulla quello che sarebbe stato il suo nuovo primato personale.

Abbiamo intervistato la nostra compagna che dichiara “Puntavo ad un miglioramento e ad avere un buon piazzamento. Non mi sarei mai aspettata di arrivare al terzo posto alla finale. Questo tempo lascia ben sperare per le prossime gare che dovrò affrontare”. Siamo molto orgogliosi della nostra compagna e amica (nella foto con l’allenatore dell’Atletica Piacenza, Giovanni Baldini) e le auguriamo ancora tanti successi prestigiosi.

