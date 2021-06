Emma Casati d’oro nei 5000 ai nazionali “Porta in alto il nome di Piacenza”

“L’oro conquistato da Emma Casati nei 5000 metri ai Campionati Under 23 di Grosseto fa brillare lo sport piacentino: ancora una volta, dopo l’argento ottenuto ieri nei 3000, con il suo straordinario talento ha portato alto il nome della città e i colori dell’Atletica Piacenza”.

Un nuovo grande risultato per la giovane atleta piacentina, che vince i 5mila con il tempo di 16.58.93. A esprimere grande soddisfazione per il titolo vinto stamani dalla mezzofondista sono il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli, che sottolineano, “a nome di tutta la cittadinanza, l’entusiasmo e l’orgoglio per questo bellissimo risultato, in attesa di supportare Emma anche a livello europeo come merita”.