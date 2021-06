Enel Green Power: “Concluso lo svuotamento della diga di Boschi”

Enel Green Power Italia informa che i lavori di svuotamento del bacino della Diga di Boschi e di costruzione della “tura”, ovvero dello sbarramento artificiale a monte diga che ha convogliato le acque del torrente Aveto nell’opera di presa restituendole a valle, sono da poco terminati “nel pieno rispetto di tutti i parametri ambientali previsti dal Piano Operativo di Svaso approvato dagli enti preposti”.

“Nel corso degli interventi – spiega Enel – è stato sempre attivo il monitoraggio del corso d’acqua da parte della stessa azienda elettrica che ha provveduto ad inviare giornalmente i relativi dati alle autorità preposte al controllo. Non sono state rilevate anomalie o situazioni critiche pertanto le attività condotte hanno portato a buon fine gli obiettivi primari della salvaguardia dell’ambiente e della tutela della fauna ittica. Adesso avranno inizio gli importanti lavori di manutenzione straordinaria degli organi di scarico il cui funzionamento è essenziale per la sicurezza idraulica della diga: tali interventi, che termineranno secondo il cronoprogramma nel mese di settembre, non interferiranno con la regolare fruizione turistica del fiume Trebbia e del torrente Aveto”.