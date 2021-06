Grave incidente nella serata del 27 giugno in provincia di Piacenza.

E’ successo intorno alle 20 lungo la provinciale tra Mottaziana e Borgonovo, all’altezza di località Colombarola, dove una Toyota Yaris condotta da un ragazzo di 21 anni è uscita di strada. Il giovane, che proveniva da Borgonovo, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura: l’auto ha sbandato finendo fuori strada per poi ribaltarsi su un fianco in un campo. Non vi sarebbero altri mezzi coinvolti nell’incidente.

Foto 2 di 2



Il conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco di Castelsangiovanni, è stato soccorso dai sanitari, intervenuti con l’ambulanza della Croce Rossa di Borgonovo e l’autoinfermieristica di Castello. Attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma: dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato trasferito in volo all’ospedale Maggiore della città ducale in gravi condizioni. Dei rilievi si occupano i carabinieri.