Fa manovra in cortile e travolge la sorella. Entrambe al pronto soccorso

Travolge la sorella con l’auto facendo manovra in cortile.

Sono state condotte al pronto soccorso le due anziane coinvolte in un incidente avvenuto nel primo pomeriggio del 2 giugno all’interno di un cortile condominiale in via Nasalli Rocca a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, una delle due donne, alla guida di una Fiat Punto, per una errata manovra avrebbe investito la sorella che si trovava all’esterno della vettura. L’auto aveva la portiera aperta e anche la stessa conducente, a seguito dell’impatto, è caduta sull’asfalto battendo la testa.

Sono state soccorse da due ambulanze della Croce Bianca, intervenute insieme all’autoinfermieristica del 118, e condotte al pronto soccorso dell’ospedale cittadino: non sono fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco per verificare eventuali fughe di gas: l’auto ha infatti urtato un contatore.