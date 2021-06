“Facce da barriera”: due mesi di animazione e i volti del quartiere diventano opere d’arte

Facce da Barriera è un progetto promosso dal Comune di Piacenza tramite il bando “Giovani e Protagonisti” e si propone di condurre, nel quartiere di Barriera Farnese (in collaborazione con Acer Piacenza), laboratori di storie e racconti, mettendo in gioco i volti dei giovani e dei cittadini che abitano il quartiere o lo attraversano.

Le storie entrano nel quartiere attraverso l’allestimento di spazi aperti di socializzazione e sensibilizzazione alla lettura progettati con il coinvolgimento degli studenti del corso di Fondamenti di Tecnologia (Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano) e animati dagli esperti dell’Associazione Il Pane d’Oro e della Caritas diocesana di Piacenza Bobbio, e da esso usciranno attraverso l’adesione al progetto fotografico e sociale InsideOut dell’artista jr (https://www.insideoutproject.net/en) che porterà ad un evento artistico comunitario in cui verranno affissi i ritratti dei volti degli abitanti del quartiere e di chi vive quella zona.

Le attività di Facce da barriera che si svolgeranno presso il cortile del quartiere Barriera Farnese – ingresso dal lato Faxhall (SCARICA LOCANDINA)

GIUGNO 2021

7/06 e 8/06

REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI SPAZI DI NARRAZIONE PROGETTATI DAGLI STUDENTI DEL CORSO DI TECNOLOGIA ARCHITETTONICA SEGUITI DAL PROF. ARCH. DANIELE FANZINI.

Gli artigiani della falegnameria di Caritas guidati dai docenti del Corso di Fondamenti di Tecnologia del Politecnico di Milano sede di Piacenza montano lo spazio di narrazione nato dalla progettazione condivisa con gli studenti.

GIOVEDì 17 ore 17:30

MOMO – TEATRO MEDICO IPNOTICO PATRIZIO DALL’ARGINE

Primo ritrovo condiviso nello spazio progettato e costruito nel cortile

Dal desiderio dei bambini e delle famiglie incontrate nel mese di maggio ci riuniremo intorno ad uno spettacolo di burattini “Momo” di e con Patrizio Dall’Argine / Teatro Medico Ipnotico, una vera e propria festa pubblica per aprire lo spazio e noi stessi all’incontro, alle parole e ai racconti.

GIOVEDì 17 ore 19:00

SPAZI DI NARRAZIONE:

IMMAGINARE, PROGETTARE E ATTIVARE NELLE CITTÀ SPAZI PUBBLICI DI NARRAZIONE CULTURALE E SOCIALE

A seguito dello spettacolo un momento di confronto intorno al tema di immaginare, progettare, costruire e dare vita a spazi pubblici di narrazione artistica e sociale. Con: Mariagrazia Porcari e tutti i giovani coinvolti nel progetto Facce da Barriera, Patrizio Dall’Argine burattinaio e artista, Enrica Carini drammaturga e progettista culturale, docenti e studenti del corso di Fondamenti di Tecnologia dell’Architettura, docenti e studenti del corso di alta formazione teatrale Animateria, Rita Casalini operatrice sociale dell’area mondialità, emergenze e giovani di Caritas, l’associazione di promozione sociale Il Pane d’Oro.

MARTEDì 22 ore 17

Atelier e divulgazione

– Dal desiderio di alcuni bambini di poter vedere un branco di unicorni in città un atelier nello spazio di narrazione del quartiere di Barriera Farnese con letture ad alta voce legate al tema e preparazione delle sagome per trasformare in destrieri le biciclette dei bambini il venerdì 25.

– Divulgazione e comunicazione dell’adesione al progetto di arte pubblica ideato e sostenuto da JR artist in cui attraverso i ritratti fotografico delle persone del quartiere, partecipanti al progetto e ai laboratori e chiunque volesse esserne parte racconteremo la vita, le storie e i desideri del quartiere.

VENERDì 25 ore 17

CAVALCARE I DESIDERI

Atelier nello spazio di narrazione del quartiere di Barriera Farnese in cui le biciclette dei bambini verranno trasformate in destrieri, unicorni, draghi, cavalli e altri ancora, per creare un branco di desideri da cavalcare e portare insieme una piccola festa mobile intorno al quartiere e sul pubblico passeggio.

INSIDEOUT GROUP ACTION – RITRATTI DELLE FACCE DA BARRIERA

Pomeriggio di incontro e scatti fotografici per realizzare i ritratti di tutti coloro che vorranno raccontare il quartiere e la città attraverso il loro viso e il loro sguardo. I ritratti saranno realizzati dal fotografo Diego Monfredini, inviati alla sede americana di Insideout Project che li rinvierà stampati sotto forma di cartelloni per il mese di settembre.

MARTEDì 29 ore 17

ISOLE, AVVENTURE, SCOPERTE E LETTURE

Letture ad alta voce attorno a isole, viaggi, scoperte, avventure, perdersi e ritrovarsi attraverso i libri tra terre lontane e quartieri vicini.

LUGLIO 2021

MARTEDì 6 ore 17

Atelier e letture ad alta voce presso lo spazio di narrazione del quartiere di Barriera Farnese

MARTEDì 13 ore 17

NOI SIAMO QUI

Laboratorio: preparazione di cartoline Barriera Farnese con tecnica collage che saranno inviate a destinatari casuali e non della città. Le cartoline conterranno tutte le indicazioni per l’evento di settembre di affissione dei ritratti del progetto InsideOut e verranno anche inviate digitalmente e divulgate tramite la stampa.

MARTEDì 20 ore 17

Atelier e letture ad alta voce presso lo spazio di narrazione del quartiere di Barriera Farnese