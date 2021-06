Finale playoff, cambia il protocollo: per l’accesso al Palabakery basta l’autocertificazione

Bakery Piacenza comunica che, “preso atto delle normative governative contenute nelle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, sarà possibile accedere al PalaBakery per le finali dei Playoff di serie B Old Wild West senza necessità di alcun tampone o certificato di vaccinazione, ma solo con autocertificazione“.

Sarà comunque necessaria la prenotazione dei biglietti al form: https://forms.gle/CcvCugSuVJcvU79f7 e la presentazione dell’autocertificazione, scaricabile QUI, compilabile anche all’ingresso del palasport. I tagliandi saranno ritirabili presso la sede di Largo Anguissola, 1 nei giorni: venerdì 11 giugno dalle 17 alle 19; sabato 12 giugno dalle 10 alle 12. Per maggiori informazioni: Marketing@bakerybasket.it.