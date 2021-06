Fino al 3 settembre a Piacenza le iscrizioni alle mense scolastiche

L’ufficio Servizi Educativi per l’infanzia, la scuola e la formazione del Comune di Piacenza comunica che, sino a venerdì 3 settembre, sarà possibile presentare le domande di iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno 2021-2022.

Il servizio di ristorazione scolastica è un servizio a domanda individuale, che viene organizzato dal Comune – in collaborazione con la ditta appaltatrice e con le istituzioni scolastiche – in base alle esigenze delle sezioni di scuola dell’infanzia, delle classi di scuola primaria a tempo pieno e a modulo per le quali siano previsti uno o più rientri pomeridiani, nonché delle classi a tempo prolungato delle scuole secondarie di primo grado. “Il servizio – spiega il Comune – favorisce negli istituti scolastici la frequenza degli alunni delle classi a tempo pieno, offre a bambini e ragazzi l’opportunità di consumare quotidianamente cibi genuini e di qualità, si propone come presidio educativo sotto il profilo dell’educazione alimentare, della condivisione e convivialità, del rispetto dei diversi stili alimentari”.

Per l’accesso al servizio è obbligatoria l’iscrizione del genitore/tutore intestatario dei pagamenti, da effettuarsi online sul sito del Comune di Piacenza. Il portale è raggiungibile dall’indirizzo https://piacenza.ecivis.it o dalle pagine del sito del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it relative al servizio refezioni. Per chi si iscrive per la prima volta al servizio occorre compilare la domanda di iscrizione all’indirizzo https://piacenza.ecivis.it. Per il rinnovo annuale della domanda occorre accedere, entro la stessa scadenza fissata per le iscrizioni, alla pagina personale tramite le credenziali già in possesso (solo fino al 30 settembre 2021), oppure con le credenziali Spid ed effettuare una conferma o un aggiornamento dei dati. Dal 1 ottobre 2021 l’accesso a https://piacenza.ecivis.it sarà consentito esclusivamente con le credenziali Spid.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 0523 – 492595/492596 (dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13, il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30), inviare un fax al numero 0523 – 492515, scrivere una email all’indirizzo refezioni@comune.piacenza.it oppure visitare il sito web www.comune.piacenza.it/servizi /servizi-educazione-e- formazione/mense/iscrizione, dal quale l’utente potrà anche scaricare la documentazione necessaria per la presentazione della domanda.