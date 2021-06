Fiorenzuola a Correggio per riprendere la vetta. Tabbiani “Vogliamo giocarcela fino alla fine”

Il Fiorenzuola di Luca Tabbiani affronta il Recupero della 28^ Giornata Campionato Serie D Girone D sfidando la Correggese del nuovo tecnico Fabio Bazzani, mercoledì 2 giugno alle ore 16 allo Stadio Walter Borelli di Correggio.

Lo fa dopo aver vinto lo scorso recupero casalingo contro il Progresso (4-0 il finale), affacciandosi alla gara a quota 62 punti totalizzati in 29 partite, al secondo posto della classifica. I rossoneri si trovano alle spalle della capolista Aglianese, che a quota 64 punti è a 2 lunghezze di vantaggio ma con una gara disputata in più. Dietro il Fiorenzuola si staglia invece il Lentigione, terza forza del campionato a 61 punti in classifica a pari partite giocate dell’Aglianese. E’ chiara quindi l’importanza del match per Guglieri e compagni: proprio il capitano tornerà a disposizione dopo aver scontato la squalifica per somma di cartellini gialli ricevuti. L’infermeria rossonera si è tuttavia riempita negli ultimi giorni: ai lungodegenti Crotti e Zaccariello si sono aggiunti nella scorsa settimana Hathaway (problema al ginocchio, la cui entità sarà valutata nelle prossime ore) e Tognoni, il quale proprio domenica, al rientro da un problema muscolare, ha sofferto immediatamente un altro infortunio della stessa natura. Anche per lui tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, ma non sarà a disposizione nella gara contro la Correggese.

Gli avversari del Fiorenzuola arrivano all’incontro con 2 vittorie nelle ultime 3 gare, entrambe in casa per 1-0 (prima contro la Bagnolese, poi con il Progresso). Nelle ultime partite si è seduto sulla panchina biancorossa Fabio Bazzani, ex centravanti di Serie A che ha rimpiazzato l’esonerato Mattia Gori. Con lui la squadra ha collezionato buoni risultati, che l’hanno portata a 39 punti in 28 partite disputate, con la speranza di vincere entrambi i recuperi ancora in programma per agganciare il Rimini a quota 45 punti all’ultimo posto utile per i playoff. Non sarà della partita l’ex Benedetti, squalificato dopo la gara persa contro il Prato da parte della Correggese.

Mister Tabbiani ha inquadrato in questo modo la sfida: ‘‘La Correggese è un’ottima squadra, nonostante il 4-1 per noi all’andata fu una partita molto combattuta. Noi dobbiamo recuperare mentalmente, sappiamo benissimo quello che ci andiamo a giocare e credo che siamo pronti per farlo. Dopo la gara contro il Progresso abbiamo subito iniziato a pensare a questa sfida, preparandola nel migliore dei modi. Dal 10 agosto siamo uniti, con grande professionalità e con grandi valori dentro alla nostra squadra; vogliamo giocarcela fino alla fine. Vivo in paese e vedo tanta passione. I ragazzi si meritano che la gente di Fiorenzuola possa salutarli nelle ultime 2 partite, e credo che i nostri tifosi abbiano tanta voglia di andare allo stadio ad esultare con la squadra dopo un anno e mezzo di pandemia.”

La partita sarà per la prima volta a porte aperte, sebbene con capienza ridotta. Per i tifosi fiorenzuolani sono stati destinati alcuni biglietti nominali, che sono andati subito a ruba. 450 minuti al termine. Il Fiorenzuola si prepara ad una gara che determinerà la griglia di partenza del rush finale delle ultime 4 partite.