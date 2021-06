Fratti (Italia Viva) “Utilizzo defibrillatore entri nel programma di tutte le scuole”

“In queste ore abbiamo visto susseguirsi in TV le immagini del salvataggio del calciatore Christian Eriksen, grazie alle immediate manovre del capitano della Danimarca Simon Kjaer, e al pronto intervento dello staff medico che con le manovre di Rianimazione Cardio Polmonare e all’utilizzo del DAE, hanno salvato il giocatore”.

Così, in una nota stampa, interviene Claudia Fratti, Coordinatore Provinciale di Italia Viva. “A Piacenza – aggiunge Fratti – con l’impegno di oltre 20 anni della Dott.ssa Aschieri con Progetto Vita Piacenza i nostri ragazzi iniziano ad approcciare l’utilizzo del defibrillatore fin dalle elementari. Ho chiesto ai nostri rappresentati, Ettore Rosato, Annamaria Parente e Marco Di Maio, che Italia Viva si faccia portavoce per far si che le manovre di primo soccorso e l’utilizzo del DAE entrino nel programma formativo in tutte le scuole. La buona politica ha l’obbligo di impegnarsi per queste battaglie perché salvare una vita si può!”.