Freestyle, al pattinodromo di corso Europa seconta tappa del circuito nazionale

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia, la pista del pattinodromo comunale di Corso Europa, che proprio questo mese verrà intitolato a Franco Bertolini campione del mondo di pattinaggio corsa negli anni ’60 ed allenatore della società Piace Skaters A.S.D., gli atleti della specialità free-style sono tornati a sfidarsi in una due giorni di gare, divertimento e spensieratezza.

Sabato 29 e domenica 30 maggio si è infatti disputata la 2° tappa del Circuito Nazionale A.I.C.S. di Pattinaggio Freestyle organizzata proprio da Piace Skaters A.S.D. Ben 202 atleti (suddivisi tra “Nuove Promesse” ed “Esperti”) appartenenti a 16 club provenienti da 5 regioni del Nord Italia si sono confrontati in gare di Long Jump, Skate Slalom e Roller Cross: la soddisfazione palesata dagli atleti, tornati finalmente a gareggiare dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia, ed i tanti complimenti giunti da molti partecipanti hanno ripagato gli sforzi compiuti da tutti i componenti dello staff che, coordinati da Eleonora Dallavalle e Vittorio Romiti, si sono impegnati per la buona riuscita della manifestazione.

E le soddisfazioni per la compagine piacentina sono arrivate anche dalla pista, visto che gli atleti di Piace Skaters sono saliti sul podio per ben 25 volte, conquistando 12 ori, 6 argenti e 7 medaglie di bronzo. Nella specialità Skate Slalom, categoria “Nuove Promesse”, i successi sono arrivati per merito di Arianna Santacroce, prima tra i Giovanissimi femminili, di Federico Bertolini, nipote di Franco Bertolini nonché figlio del già campione italiano Paolo, giunto primo negli esordienti maschili e di Carola Balordi, vincitrice negli Allievi femminili. Da non dimenticare poi i secondi posti conquistati da Nicolò Carnieletto (Giovanissimi maschili) e Desiree Stini (Allievi femminili), nonché i terzi posti di Albina Bullari (Giovanissimi femminili), Bryan Prezioso (Giovanissimi maschili) ed Alessandro Lodigiani (esordienti maschili). Nella categoria “Esperti”, a conquistare la vittoria è stato Lorenzo Florio (Allievi maschili), mentre Adrian Gumanita è arrivato secondo tra i Seniores; sul gradino più basso del podio sono invece saliti Matilda Epifani (Esordienti femminili) e Samuele Paradasi (Ragazzi Maschili).

Passando alla specialità Roller Cross, nella categoria “Nuove Promesse” sono stati ben cinque i successi targati Piace Skaters per merito di Albina Bullari (Giovanissimi femminili), Mattia Parizzi (Giovanissimi maschili), Federico Bertolini (Esordienti maschili), Amelia Bergonzi (Ragazzi femminili) e Desiree Stini (Allievi femminili). Degni di menzione anche i secondi posti conquistati da Nicolò Ghiretti (Giovanissimi maschili) e Lorenzo Baggio (Esordienti maschili) nonché il terzo posto di Carola Balordi (Allievi femminili). Nella categoria “Esperti” è stato invece Adrian Gumanita (Seniores) l’unico a riuscire a salire sul podio, conquistando il secondo posto tra i Seniores. Infine, nella specialità del Long Jump successi per Samuele Paradasi, primo nella categoria Ragazzi, per Adrian Gumanita, dominatore tra i Seniores con un salto di ben 5.25 m, e Francesco Cornelli, vincitore nella categoria Master.

Ed anche la classifica finale per club ha sorriso alla squadra piacentina, piazzatasi al terzo posto assoluto dopo le compagini piemontesi dello Sport Event Academy (prima con 601 punti) e dello Skate Inline Valsusa (che, con i suoi 439 punti ha sopravanzato la società piacentina di soli 3 punti). Archiviato con soddisfazione questo impegnativo evento, gli atleti piacentini sono già pronti per la prossima gara che si svolgerà domenica 6 giugno ancora al pattinodromo comunale di Corso Europa, “prestato” per l’occasione alla società bresciana Inlinea Lumezzane che organizzerà un’altra giornata di gare e divertimento.