Furgoncino distrutto dopo lo scontro col camion in A21

Incidente intorno alle 8 di mercoledì 9 giugno lungo l’autostrada A21 nelle vicinanze di Piacenza Ovest.

Un furgoncino Fiat Scudo si è scontrato con un camion per cause in via di accertamento: il mezzo è rimasto semidistrutto.

Ferito in maniera seria l’autista, un uomo del 1994, cheha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Bianca, e l’auto infermieristica, più la squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Il ferito è stato condotto in ospedale a Piacenza.

I rilievi sono a cura della Polstrada.