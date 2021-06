Gaep si ritrova in assemblea, premio a Croce Rossa Piacenza e Agazzano per l’impegno nella pandemia

Il Gaep (Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini) si ritrova in assemblea. Di seguito il resoconto della giornata

Sabato 12 giugno, alle 18, i soci del Gruppo Alpinisti Escursionisti Piacentini APS si sono riuniti in Assemblea, c/o la Cooperativa Agricola Sociale La Magnana, per adempiere a quanto previsto dal DL n. 44 del 1° aprile 2021, che ha dato la possibilità, a ONLUS, ODV e APS di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il Consiglio Direttivo ha utilizzato questa possibilità al fine di potere incontrare di persona i soci evitando una convocazione in teleconferenza. Dopo oltre 15 mesi che non vi erano più state occasioni di escursioni, incontri conviviali e soggiorni in Rifugio tutti sentivano la necessità di incontrarsi.

L’assemblea di quest’anno è stata anche l’occasione per assegnare il riconoscimento “Uomo GAEP 2020” alle Donne e agli Uomini della CRI di Piacenza e di Agazzano. “Normalmente l’assegnazione viene fatta ad una sola persona e/o ente, ma quest’anno, così diverso, i premi sono due: uno alla CRI Comitato di Piacenza e, anche se in esso è compreso, uno ai ragazzi della CRI di Agazzano – dice il Presidente Rebessi – non potevamo dimenticarci di coloro che per primi ci hanno assistiti durante le edizioni della Lunga Marcia”. Rita Pironi ha consegnato l’artistica piccozza disegnata per l’occasione ed il libro con la storia del GAEP al Presidente del comitato di Piacenza Alessandro Guidotti e Monica Rebessi a Piergiorgio Bisagni e Mattia Perotti intervenuti per Agazzano.

Il Presidente Guidotti ha voluto ricordare i problemi che si sono evidenziati allo scoppio della pandemia quando Piacenza si è trovata in mezzo a questo ciclone. I volontari della Croce Rossa hanno incominciato turni stressanti per potere venire in soccorso della popolazione, tutti abbiamo ancora nelle orecchie le sirene delle ambulanze che sfrecciavano nella città. Allora era difficile procurarsi tutto, dalle mascherine alle tute: è così che l’aiuto economico, arrivato dal GAEP nella primavera scorsa, è stato di sicuro conforto. Il riconoscimento assegnato in questa occasione ha voluto essere il segnale che i volontari ci sono sempre, non sono gli eroi di un giorno, ma degli angeli custodi che ci sono sempre vicini. L’augurio poi è quello di ritrovarci fianco a fianco al lavoro per la Lunga Marcia del 2022.

L’assemblea è poi proseguita con la relazione del Presidente e la presentazione da parte della Tesoriera Rita Pironi del bilancio consuntivo dell’anno sociale 2020. Entrambi i documenti sono stati approvati all’unanimità. I Soci si sono detti contenti della prossima ripresa delle attività, per ora prevista con la riapertura del rifugio adeguandosi ai protocolli di sicurezza in vigore e la possibilità a breve di riprendere l’attività escursionistica partendo dal nostro territorio piacentino. (nota stampa)