Gazzola, sabato la consegna della Costituzione ai neo diciottenni

La cerimonia di consegna della Costituzione italiana ai neo diciottenni del Comune di Gazzola (Piacenza) è in programma sabato 19 giugno, alle ore 11, nel Municipio del paese.

L’iniziativa, fortemente voluta e avviata dal sindaco Simone Maserati, torna quindi a svolgersi (nel rispetto delle vigenti normative anticontagio) dopo lo stop forzato dello scorso anno, dovuto all’emergenza sanitaria, e lo fa con numeri record: a ricevere copia della legge fondamentale dello Stato italiano saranno infatti sia i neo diciottenni del 2021 sia i neo diciottenni del 2020, in totale una quarantina. A consegnarla saranno – per il Comune di Gazzola – il sindaco Simone Maserati e il vicesindaco Gregorio Vernile. “Compiere diciotto anni – osserva il sindaco Maserati – è un momento importante: si acquisiscono diritti e doveri di cittadinanza, compreso il diritto di voto, in un fondamentale passaggio all’età adulta. Per questo è bene che ragazze e ragazzi tengano sempre presente la Costituzione, con i suoi principi e i suoi valori, mentre si affacciano alla partecipazione consapevole alla vita della propria comunità”.

Nel corso della cerimonia di sabato 19 giugno ogni neo diciottenne riceverà inoltre buoni per un totale di 100 euro che potranno essere spesi in ristoranti, agriturismi, trattorie e pizzerie del territorio comunale che hanno aderito ad un accordo ad hoc con la locale Amministrazione: il Comune di Gazzola bonificherà i gestori di una cifra pari ai buoni effettivamente utilizzati, grazie alla parte di risorse per l’emergenza Covid appositamente stanziate con l’obiettivo di sostenere le attività della zona dopo le attese riaperture. Nel solco della collaborazione tra Comune di Gazzola e la locale sezione Avis, infine, i neo diciottenni riceveranno materiale informativo di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti.