Gianluigi Tedesco nuovo Presidente della Vittorino da Feltre

Gianluigi Tedesco è il nuovo Presidente della Società Canottieri Vittorino da Feltre. Succede nell’incarico, alla guida della storica società sportiva piacentina, a Roberto Pizzamiglio.

Il neo Presidente, eletto a larga maggioranza dal’Assemblea dei soci svoltasi lo scorso fine settimana, sarà affiancato per i prossimi quattro anni dai consiglieri più votati della sua lista: Barbara Mazza Jacobs, Daniele Chiappini, Cristiano Pernigotti, Maurizio Mazzoni, Valentina Gobbi e Stefano Molinari. Nessun rappresentante della lista che sosteneva la candidatura alla carica di Presidente di Loredana Mazzocchi, siederà nel nuovo Consiglio. Tedesco, dirigente della società piacentina Metronotte Vigilanza, resterà in carica fino alla fine del 2024 a completamento, quindi, dell’attuale quadriennio olimpico. Un mandato, in pratica, con qualche mese in meno rispetto a quelli svolti dai suoi predecessori; l’Assemblea elettiva, infatti, sulla base delle disposizioni normative emanate a seguito dell’emergenza sanitaria, è stata posticipata da gennaio a giugno proprio per permettere la partecipazione in presenza dei soci aventi diritto al voto.

“Sono onorato di questo incarico che cercherò di svolgere con il massimo impegno – ha dichiarato il neo Presidente all’atto del passaggio di consegne con il suo predecessore – per far crescere ulteriormente la nostra storica e gloriosa società sportiva. Nei prossimi giorni convocherò per la prima volta il Consiglio direttivo, non solo per distribuire le deleghe ai vari componenti, ma anche e soprattutto per pianificare da subito il lavoro da svolgere in vista della stagione estiva appena iniziata. Ringrazio il Presidente Pizzamiglio per l’impegno profuso dal suo Consiglio in questi ultimi quattro anni, ma anche per avermi garantito la sua collaborazione in queste prime settimane di lavoro che serviranno per il passaggio di consegne”.

Passaggio di consegne che ha preso il via oggi stesso con il primo incontro informale tra Pizzamiglio e Tedesco. Il neo Presidente e quello uscente hanno visitato tutti gli impianti sportivi e le strutture ricreative della Vittorino da Feltre, e fatto il punto della situazione sui programmi futuri nel corso di una veloce riunione svoltati in Segreteria. “Per me e per tutto il Consiglio uscente – ha detto Pizzamiglio – è stata un’esperienza straordinaria, quattro anni intensi ed anche difficili se penso al Covid e alle sue drammatiche conseguenze, ma anche ricchi di soddisfazioni. Abbiamo deliberato tanti interventi per il miglioramento della Vittorino, e sono sicuro che il Presidente Tedesco, insieme al suo Consiglio, saprà fare ancora meglio. Concludo con un doveroso ringraziamento non solo ai miei Consiglieri, ma anche a tutti i dipendenti e i collaboratori della società per il prezioso lavoro che hanno saputo svolgere con professionalità e passione”.