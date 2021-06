Giovanni Piazza rieletto presidente di “Piacenza nel Mondo”

Nella prestigiosa cornice del Palazzo della Provincia di Piacenza si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo dell’Associazione Piacenza nel Mondo. Per acclamazione è stato riconfermato Presidente Giovanni Piazza, che guiderà l’Associazione per il prossimo triennio coadiuvato dai membri del direttivo Patrizia Bernelich, Stefano Perrucci, Gisella Barabaschi, Donatella Bongiorni e Paolo Carini.

“Ringrazio – ha commentato Piazza – tutti i soci per la fiducia dimostratami. Ci lasciamo alle spalle un anno davvero complicato sotto tanti punti di vista ma allo stesso tempo abbiamo lavorato assiduamente grazie alle piattaforme web mantenendo vivi i contatti con le comunità Piacentine nel Mondo. Ci attendono tre anni nei quali continueremo a proporre iniziative volte alla valorizzazione della cultura Piacentina affinché anche coloro che vivono all’estero possano virtualmente sentirsi a casa”. (nota stampa)