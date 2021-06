Gran Premio Città di Fiorenzuola, Degl’Innocenti e Capuccilli si aggiudicano gli omnium maschili

Sono Giulio Pavi Degl’Innocenti, Esordiente della Sancascianese, e Cristian Capuccilli, Allievo del Torrile, i vincitori degli omnium maschili andati in scena ieri al Velodromo “Attilio Pavesi” nel Gran Premio Città di Fiorenzuola, manifestazione che si era aperta martedì con le gare femminili. Il toscano Pavi Degl’Innocenti ha totalizzato 35 punti, undici in più del modenese Matteo Paltrinieri (Pol. San Marinese). Terzo gradino del podio per Manuele Migheli, Velo Club Empoli.

Fra gli Allievi, Capuccilli è stato bravo a ribaltare la situazione andando a conquistare il giro (con i conseguenti 20 punti guadagnati) in solitaria nella corsa a punti finale. 31 alla fine i suoi punti, che gli hanno permesse di precedere Riccardo Lorello (24) e Marco Merola (21), entrambi della Fosco Bessi Calenzano. Quarta piazza per Christian Fantini (Sc Cavriago), che come Merola ha totalizzato 21 punti, ma non è salito sul podio in virtù del peggior piazzamento nell’ultima volata. Alla serata ha partecipato anche il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi.

Questa manifestazione è stata l’ultimo appuntamento agonistico prima della 6 Giorni delle Rose internazionale, gara di classe 1 Uci in programma al Velodromo “Pavesi” dal 30 giugno al 5 luglio, anticipato dal concerto di Irene Grandi il giorno 29. Tutte le classifiche delle gare sono disponibili qui: http://www.fiorenzuolatrack.it/a79_altre-gare.html