Gran Premio Fiorenzuola, Vo2 Team Pink in pista

Nuovo appuntamento in pista per il Ciclismo giovanile VO2 Team Pink, che domani (martedì) parteciperà al Gran premio Città di Fiorenzuola d’Arda, ospitato dal velodromo piacentino e che vedrà impegnate le categorie Donne Esordienti, Donne Allieve e Open (Junior, Under 23 ed Elite insieme) con la formula dell’Omnium a partire dalle 17. Le prove saranno Scratch, Tempo Race e Corsa a punti. Il sodalizio del presidente Massimo Arnesano sarà rappresentato dalle Esordienti Sarah Sandei, Michela Zucca, Paola Zucca, Giulia Casubolo e Asia Baistrocchi e dalle Allieve Irma Siri, Gorgia Tagliavini, Sara Guidetti, Vittoria Grassi, Arianna Giordani, Emma Del Bono, Linda Ferrari e Marta Festa.

Nel frattempo, nello scorso week end (mentre le compagne di squadra erano impegnate a Lajatico) Asia Baistrocchi si è ben disimpegnata a Montesilvano (Pescara), sede del campionato italiano Triathlon e Aquathlon. Nel Trofeo Italia (categoria Ragazze), Asia – in gara con i colori del Cus Parma – ha centrato il dodicesimo posto nell’Aquathlon (sabato) e la sedicesima posizione (domenica) nel triathlon, venendo penalizzata da una caduta in bicicletta.