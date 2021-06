Grave infortunio sul lavoro per una giovane 26enne questa mattina – lunedì 14 giugno – in un’azienda agricola sulla golena del Po nei pressi di Boscone Cusani di Calendasco.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane sarebbe rimasta impigliata coi capelli nel motore di una pompa mentre stava lavorando per attingere acqua di irrigazione da un pozzo. Avrebbe ricevuto un violento colpo che le ha fatto perdere conoscenza.

Sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Pubblica Val Luretta, l’auto infermieristica e anche l’eliambulanza da Parma. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza.

Per i rilievi sono arrivati anche i carabinieri di San Nicolò e la medicina del lavoro dell’azienda Usl. La ferita, di nazionalità albanese e lavoratrice in una ditta agricola di Rottofreno, è stata stabilizzata e poi caricata sull’eliambulanza per la rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.