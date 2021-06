Grazie a Cattolica e Bper Banca una nuova ambulanza all’avanguardia per Croce Rossa

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Piacenza, grazie ad una raccolta fondi organizzata da docenti e personale delle Facoltà di Agraria, Economia, Giurisprudenza dell’Università Cattolica in collaborazione con il gruppo bancario BPER e la società di consulenza Oliver Wyman.

Il nuovo mezzo, inaugurato ufficialmente lunedì pomeriggio all’ateneo piacentino, è dotato di strumenti sofisticati: verrà utilizzato dagli operatori dell’associazione, insieme al personale medico e infermieristico dell’Ausl, e sarà dedicato ai trasporti interospedalieri urgenti. “L’ambulanza – spiega il presidente di Croce Rossa Piacenza Alessandro Guidotti -, attrezzata con una serie di macchinari richiesti dall’Ausl, ha un costo particolamente elevato: il contributo fondamentale di Università Cattolica e Bper è servito per coprire tutte le spese”. “Siamo grati di questo dono riconosciuto a Croce Rossa, una donazione importante che gratifica il lavoro svolto in particolare nel periodo della pandemia – aggiunge Michele Gorrini, coordinatore Cri della sede di Piacenza -; si tratta di un’ambulanza attrezzatissima, per la quale rivolgiamo, a nome di tutti i volontari, un sentito ringraziamento a Bper Banca e Università Cattolica, realtà con le quali abbiamo da anni una preziosa collaborazione”.

“L’intervento della nostra banca si inserisce nell’ambito del progetto “Uniti oltre le attese”, che ha permesso di destinare oltre 2 milioni e 400mila euro per dare sostegno ai vari interventi rivolti al sistema sociosanitario dei territori in cui opera il nostro istituto – le parole di Marco Bonezzi, responsabile direzione regionale Emilia Ovest Bper Banca -. Piacenza è stata una delle province più colpite dalla pandemia, abbiamo quindi accolto la richiesta dell’Università Cattolica per un contributo significativo a favore di Croce Rossa per arrivare a realizzare l’acquisto di questa ambulanza”. “Siamo particolarmente contenti di questo risultato – sottolinea il direttore della sede piacentina della Cattolica Mauro Balordi – la raccolta ha coinvolto tutto l’Ateneo che attraverso un contributo sostanzioso ha contribuito a raggiungere questo obiettivo”.