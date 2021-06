Gropparello e Piozzano, incidenti a ciclisti

Due incidenti nella giornata di sabato che hanno visto coinvolti dei ciclisti in provincia di Piacenza.

Nella mattinata, sulla strada provinciale 10, nei pressi del castello di Gropparello si sono scontrati frontalmente un’Opel Astra station wagon e una bicicletta e-bike. Ad avere la peggio il ciclista che, e dopo essere stato sbalzato, è finito sul cofano della Opel. Sul posto sono giunti i sanitari inviati dal 118 e una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Val Nure Val Chero per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo. Il ciclista è stato condotto al pronto soccorso per le cure del caso, fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, sebbene abbia riportato sospette fratture ad alcune costole.

Più tardi all’ora di pranzo, due ciclisti sono caduti nell’affrontare la discesa tra Vidiano e San Gabriele di Piozzano. Ad avere la peggio una 50enne che ha riportato diversi traumi. Sul posto è giunta anche l’eliambulanza da Parma, oltre all’ambulanza e l’auto infermieristica da Castelsangiovanni. Alla fine è stato disposto il trasporto di entrambe all’ospedale di Piacenza