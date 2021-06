I giovani di Piace Skaters protagonisti agli Italian Roller Games di Riccione

Nuovi impegni agonistici per gli atleti di Piace Skaters A.S.D.; in questi giorni i ragazzi della società piacentina di pattinaggio in linea guidata da Eleonora Dallavalle e Vittorio Romiti sono infatti impegnati negli “Italian Roller Games” in corso a Riccione, Senigallia e San Marino fino al 26 giugno.

Già disputate sulle piste di Riccione le gare della specialità freestyle, con ottimi piazzamenti per Adrian Gumanita, Silvia Delbò ed il giovanissimo Samuele Paradasi che dopo aver fatto registrare nelle prove il 2° tempo assoluto di categoria ha visto compromessa a causa di una caduta la finale che lo vedeva tra i favoriti. Sempre Adrian Gumanita, Silvia Delbò e Samuele Paradasi saranno quindi protagonisti, insieme ad un manipolo di 15 giovani atleti, delle gare della specialità Downhill (gara di discesa libera con i pattini) che si terranno sulle strade di San Marino.

Doppio impegno anche per Lorenzo Florio, Amanda Subacchi e Martina Porcari, attualmente impegnati a Senigallia nei Campionati Italiani Corsa su Pista da dove si trasferiranno quindi a Riccione per prendere parte alle gare dei Campionati Italiani Corsa su Strada. Da segnalare infine un importante riconoscimento all’attività svolta da Piace Skaters A.S.D.: la società piacentina organizzerà infatti a fine estate una gara della Coppa del Mondo di Downhill che si disputerà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 settembre sulle strade di Bettola.