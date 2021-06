I volontari della Pubblica Valtrebbia al mercato di Perino “Tanti accompagnamenti per il vaccino”

E’ ripresa la presenza dei volontari della Pubblica Assistenza e Soccorso “Valtrebbia” di Travo sui mercati settimanali della val Trebbia in collaborazione con le amministrazioni comunali.

Dalle 9 alle 12 martedì 15 giugno a Travo e il 17 giugno a Perino di Coli è stata offerta alla popolazione la misurazione gratuita dei parametri vitali, come la saturazione, la pressione arteriosa, la frequenza respiratoria e cardiaca. L’iniziativa è stata molto apprezzata: numerosi sono stati i passanti che hanno incontrato i volontari della Pubblica anche per avere informazioni sui dispositivi di protezione, sui vaccini e sulle procedure di prevenzione in materia di Covid-19.

È stata un’importante occasione anche per ricordare alla popolazione l’ampliamento dei servizi che la Pubblica di Travo ha predisposto in accordo con l’Azienda Sanitaria per assicurare un’offerta di servizi rispondente alle esigenze di un territorio molto vasto che va incontro a un forte aumento della popolazione residente, o anche solo di passaggio, in alcuni momenti dell’anno. Già da diversi mesi, infatti, la Pubblica di Travo garantisce servizi di emergenza 118 tutti i giorni dalle 8 alle 20 e il sabato notte, mantenendo comunque i consueti servizi di accompagnamento presso strutture sanitarie e presidi ospedalieri per visite, terapie e trasferimenti. Franco Dodi, Consigliere della Pubblica di Travo, ha in particolare sottolineato, incontrando il consigliere comunale di Coli Marco Bertarelli, che la Pubblica travese sta effettuando anche numerosi accompagnamenti presso i punti vaccinazione a vantaggio di persone che autonomamente non avrebbero potuto raggiungere il luogo indicato dall’Azienda Sanitaria. (nota stampa)