Il 7 giugno messa di guarigione spirituale in Santa Maria di Campagna

Lunedì 7 giugno alle ore 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna a Piacenza è in programma la messa di guarigione spirituale, promossa dalla Comunità francescana e dalla Comunità Magnificat ogni primo lunedì del mese. La celebrazione terminerà con un momento di adorazione eucaristica e di preghiera di intercessione.

“Dopo l’esperienza del mese di maggio, che ci ha visti pregare con Maria per la fine della pandemia, secondo l’invito del Papa al mondo intero – spiega padre Secondo Ballati, superiore della comunità francescana -, in questa celebrazione pregheremo perché Dio metta in moto in noi quei cambiamenti interiori in cui il suo amore apre il dolore, la paura e le ferite alla speranza, alla generosità di cuore, alla libertà e alla gioia. Affideremo al Signore le tante situazioni di sofferenza e povertà che si sono venute a creare in questi mesi. La ripresa economica del Paese, che tutti ci auguriamo di vedere, sia il riflesso di una ripresa spirituale di ogni persona”.