Il ciclismo parla ancora piacentino, Capitelli main sponsor del Giro d’Italia Under23

Il ciclismo parla ancora piacentino, dopo il doppio passaggio a Piacenza del Giro d’Italia

Nel 2021 l’azienda Capitelli è Main Sponsor per il Giro d’Italia Under23, che partirà da Cesenatico il 3 Giugno e terminerà a Castelfranco Veneto il 12 Giugno. Tra le maglie del giro ci sarà quest’anno la Maglia Verde Capitelli, riconoscimento per il Leader della Classifica GPM (Gran Premio Montagna).

“Siamo orgogliosi e un po’ emozionati di fare parte di questa gara, la più importante per il ciclismo giovanile internazionale – fa sapere l’azienda -. Sport duro e tenace, passione per milioni di italiani e che accomuna all’interno della direzione dell’azienda il presidente Angelo Capitelli, il ceo Marcello Balzarini e Carlo Pesenti di Italmobiliare (società che ha acquisito l’azienda piacentina nel 2019). Abbiamo deciso di sponsorizzare il Giro d’ Italia Under 23 perchè l’azienda Capitelli è sempre stata vicino al ciclismo, sono 40 anni che siamo a sostegno del ciclismo locale del ciclismo giovanile , quello dove alla fine ci vuole più visione perchè è un ciclismo da megalomani, bisogna guardare ragazzi e amare il ciclismo, diversamente non si fa. Se siamo qui oggi, con il nostro logo proprio su quella maglia, è perché insieme siamo arrivati a importanti traguardi incuranti delle salite”.