“Il futuro della manifattura piacentina dipende da quante ragazze sceglieranno gli studi tecnici”

Sulla grande domanda di professionalità tecniche delle imprese piacentine, il presidente di Confindustria Piacenza Francesco Rolleri non usa mezzi termini: “Serve un cambiamento culturale, per avere più figure di questo tipo”. Lo ha detto nel corso delle comunicazioni alla stampa in vista della tradizionale assemblea annuale dell’associazione che si terrà in forma privata il 28 giugno prossimo. Nella cornice di Palazzo Costa è stato fatto il punto di un anno fortemente condizionato dalla pandemia.

“Il nostro obiettivo dei prossimi mesi è riuscire a garantire lo sviluppo delle nostre industrie – ha affermato Rolleri – in un sistema che sia sostenibile anche per le future generazioni, affrontando le problematiche del periodo post covid, come la difficoltà nel reperimento delle materie prime ma d’altro canto anche l’incremento degli ordinativi. Il momento è particolarmente interessante con aziende che stanno progredendo in maniera importante, ma ci sono ancora aspetti da analizzare, come il reperimento del personale tecnico che riserva grandissime difficoltà”. “C’è in particolare grande richiesta di profili professionali che hanno terminato gli studi tecnici, come meccanica, elettronica, informatica, in generale per rispondere alla domanda di impiego all’interno delle aziende manifatturiere, scontiamo una grande problematica legata alle scarse iscrizioni dei ragazzi agli istituti tecnici, c’è un’inversione di tendenza quest’anno grazie alla promozione fatta dalle associazioni. Un ruolo fondamentale sarà giocato dal cambiamento culturale che indurrà tante ragazze ad iscriversi agli istituti tecnici, mi spingo a dire che il futuro della manifattura piacentina dipenderà da quante ragazze sceglieranno questo tipo di percorso scolastico”.

“Fortunatamente le imprese manifatturiere hanno superato la chiusura del lockdown – ha aggiunto – e sono in una fase di effervescenza, ci sono altri settori dell’economia che stanno ancora subendo gli effetti del post covid, come la ristorazione, il commercio e il turismo che escono duramente colpiti”.

