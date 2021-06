Il Piace batte il primo colpo: preso il laterale Tino Parisi

Primo colpo estivo in entrata per il Piacenza Calcio: preso Tino Parisi.

L’arrivo del duttile laterale di destra, impiegabile sia come terzino di difesa che in zone più offensive, è stato ufficializzato dal club biancorosso nella mattinata del 25 giugno. Il classe ’95 – che ha disputato l’ultima stagione tra le fila del Livorno – ha sottoscritto un biennale. Oltre che quella del club toscano, in passato Parisi ha vestito le maglie di Catania, Siracusa e Sicula Leonzio.