Incontro in Municipio tra il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri, l’assessore allo Sport Stefano Cavalli e una rappresentanza dei giocatori della Ucc Assigeco, accompagnati dal responsabile Marketing Paolo Cattivelli e dal dirigente Enrico Bergonzi.

Nell’occasione, l’Amministrazione comunale ha consegnato una pergamena a riconoscimento del positivo risultato nel Campionato di serie A2 appena conclusosi, mentre il team ha fatto omaggio a sindaco e assessore delle maglie ufficiali della squadra per la stagione 2021-2022. Questo il testo della pergamena: “Il Comune di Piacenza ringrazia UCC Assigeco Piacenza per la splendida stagione sportiva e per le tante emozioni che avete regalato alla città, il cui nome avete onorato nei palazzetti di tutta Italia. Con l’augurio di un futuro pieno di nuovi successi”.