Il Tribunale respinge il ricorso di Piacenza Servizi Cimiteriali

“L’ordinanza del Tribunale oltre a dare integralmente ragione alla linea difensiva del Comune, riconoscendone il corretto e trasparente comportamento, certifica la fondatezza delle contestazioni che l’Amministrazione, nella piena tutela e garanzia dell’interesse pubblico, ha sollevato nei confronti dei disservizi della Piacenza Servizi Cimiteriali e che sono alla base della diffida a loro rivolta, a pena della risoluzione del contratto”.

Così il Sindaco di Patrizia Barbieri e l’Assessore ai Servizi al Cittadino, Paolo Mancioppi, esprimendo la soddisfazione dell’Amministrazione, commentano il provvedimento del Tribunale che ha respinto il ricorso di Piacenza Servizi Cimiteriali. “Il Comune – ripercorre la vicenda una nota diffusa da Palazzo Mercanti -, a fronte della doppia inadempienza contrattuale della società concessionaria che gestisce gli 11 cimiteri cittadini – mancato versamento dei canoni di concessione e disservizi alla cittadinanza nella gestione dei cimiteri – aveva diffidato la Piacenza Servizi Cimiteriali a pagare e ad ottemperare ai propri obblighi, a pena di risoluzione del contratto. La società invece aveva presentato ricorso urgente al Tribunale per ottenere di poter mantenere la concessione. Il Tribunale, come si legge nella articolata motivazione dell’ordinanza, ha sposato in toto le tesi della difesa comunale, ed ha rigettato il ricorso”. “Nell’ordinanza – viene spiegato -, il Tribunale tra gli altri motivi, stigmatizza i disservizi alla cittadinanza dimostrati nel giudizio dall’Avvocatura comunale, segnalati: al Sindaco, a consiglieri comunali, e documentati dalla stampa locale”.

“Abbiamo registrato in questi mesi, oltretutto particolarmente delicati e difficili per la nostra comunità, lamentele e critiche da parte di cittadini per inadempienze e malfunzionamenti dei servizi cimiteriali, che, come è stato certificato dall’ordinanza sono imputabili ad altri – spiegano Barbieri e Mancioppi -. L’auspicio è che questa ordinanza segni l’inizio di una nuova fase, che porti concreti immediati benefici nella gestione cimiteriale”. “Il Comune – aggiunge l’avvocato Elena Vezzulli – è stato costretto a pazientare nei terribili mesi passati, ma appena è stato possibile ha agito nei confronti della Piacenza Servizi Cimiteriali, perché si possa garantire un livello dei servizi cimiteriali che i piacentini meritano dopo tante sofferenze. La strada che abbiamo intrapreso con tanta attenzione e lavoro si è rivelata giusta”.