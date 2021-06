Il vicesindaco Baio incontra il console generale della Moldova

Il vicesindaco di Piacenza Elena Baio ha ricevuto stamani, 14 giugno, in Municipio, il console generale della Repubblica di Moldova, Oleg Nica, accompagnato dalla sua assistente Tamara Nugaeva. La visita istituzionale è stata occasione per riflettere sulle possibilità future di una reciproca collaborazione e per riaffermare l’importanza del dialogo e dell’incontro tra nazionalità diverse.

“Consolidare le relazioni istituzionali nell’interesse della comunità piacentina – ha sottolineato Baio – è fondamentale per ampliare gli orizzonti di Piacenza e instaurare nuove opportunità di promozione del territorio. Piacenza è orgogliosa di ospitare una comunità, quella moldava, costituita – come ho avuto modo di condividere con il console – da persone laboriose, che nel corso degli anni hanno dimostrato una capacità di integrazione e partecipazione attiva molto importante. Voglio quindi rivolgere un ringraziamento sentito al console generale Oleg Nica in quanto l’incontro odierno rappresenta una preziosa occasione di conoscenza reciproca e di consolidamento del legame di amicizia che unisce Piacenza alla comunità moldava”.

Nel corso dell’incontro, il vicesindaco Baio ha informato il console generale Oleg Nica che il Comune di Piacenza metterà a disposizione del Consolato della Repubblica di Moldova il materiale necessario per l’allestimento dei seggi nella nostra città in occasione delle elezioni politiche anticipate in programma l’11 luglio, alle quali saranno chiamati a partecipare tutti i cittadini moldavi, sia in patria che all’estero.