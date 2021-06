Il VO2 Team Pink inaugura il week end tricolore: sfida contro il tempo a Faenza

Inizia dalla Romagna il lungo week end tricolore del VO2 Team Pink, sodalizio piacentino atteso da suggestive sfide ai campionati italiani femminili.

Il primo appuntamento è per domani (venerdì) a Faenza, sede – per quanto riguarda il team emiliano – dei tricolori a cronometro per Donne Juniores e Donne Elite, mentre domenica le “panterine” si sposteranno in Puglia per l’appuntamento con il campionato italiano su strada per Donne Elite. Nella sfida contro il tempo, la società presieduta da Gian Luca Andrina schiererà cinque Donne Juniores e due Elite: queste ultime inizieranno a sfidare le lancette alle 14,30 affrontando 33 chilometri e 100 metri, mentre alle 16,40 prenderà il via la prova per Donne Juniores sulla distanza di 15 chilometri e 600 metri. Il VO2 Team Pink sarà rappresentato dalle Junior Francesca Barale (ossolana neocampionessa regionale di specialità), Carlotta Cipressi (forlivese), Martina Sanfilippo (torinese), Chiara Sacchi (pavese) e Silvia Bortolotti (bresciana). Tra le Elite, invece, spazio alle Under 23 primo anno (classe 2002) Cristina Tonetti (brianzola) ed Elisa Tonelli (trentina).

“Ci apprestiamo – le parole del direttore sportivo Stefano Peiretti – ad affrontare il Campionato italiano a cronometro con un’ottima condizione generale di tutte le atlete. Per Tonetti, Tonelli e Sanfilippo si tratta di un esordio stagionale nella specialità, mentre le altre quattro Junior hanno già partecipato ad altre competizioni contro il tempo. Per quanto riguarda le Juniores, puntiamo sicuramente a un’ottima prestazione di tutte le atlete e a competere per la vittoria della maglia tricolore. Per le Elite sarà un po’ un’incognita: fino all’anno scorso, le nostre ragazze erano abituate a distanze dimezzate, inoltre sono previste due salite con punte al 10 e al 16%. Sarà sicuramente un bel banco di prova al cospetto delle migliori specialiste, tra cui ovviamente Elisa Longo Borghini”.