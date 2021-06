Il week end delle formazioni Lyons. Sabato Open Day del settore Propaganda

Ultimi assaggi di rugby per la famiglia Lyons, che dopo oltre un anno è tornata a vivere il campo di gioco con le proprie squadre giovanili.

Il mese di giugno è stato una prova generale di ripartenza, sperando di poter competere a pieno regime a partire da settembre. Ultimi appuntamenti di questa stagione sportiva, con gli occhi puntati sulla formazione cadetta, che farà tornare la nostra città a vivere l’atmosfera del Derby cittadino. Lo Stadio “Walter Beltrametti” aprirà le sue porte al pubblico, a distanza di nove mesi dall’ultima volta, per regalare a tutta la comunità rugbistica piacentina un sabato pomeriggio di “normalità”, e tornare a respirare aria di festa e sfida. La formazione Cadetta di Sitav Rugby Lyons ospita il Piacenza Rugby nel più classico dei Derby Piacentini. Impegno importante e speciale per tutti i giocatori coinvolti, che proveranno ad offrire agli appassionati piacentini un bel momento di spensieratezza.

Nell’occasione, verrà anche assegnato il 4o “Memorial Federico Ghezzi”, in ricordo del giovane ragazzo della squadra bianconera scomparso nell’estate del 2016. Tanti suoi amici e compagni di squadra saranno in campo ed è sicuramente il modo migliorare per ricordare un ragazzo ben voluto da tutto il popolo bianconero. L’appuntamento è fissato per le ore 18 di sabato 19, con la capienza del “Beltrametti” ridotta a 400 posti a sedere in conformità con i regolamenti vigenti.

Torna in campo anche l’Under 18 allenata da Bergamaschi e Zaini, che nella mattinata di domenica 20 ospiterà sul “Beltrametti 2” il Rugby Colorno. La formazione bianconera ha l’obiettivo di far crescere il gruppo in vista del prossimo campionato Elite, e lo farà contro un avversario ostico come i pari età rossoneri. Sabato pomeriggio invece sarà la volta anche dell’Under 14 allenata da Rossi e Mozzani, che farà visita al Rugby Noceto. I giovani Leoni hanno già messo in mostra un’ottima prova contro il Rugby Parma due settimane fa, e puntano a crescere ancora di più.

OPEN DAY PROPAGANDA – Sabato 19 giugno è in calendario il secondo e ultimo appuntamento di Open Day per il settore propaganda. Presso la sede di via Rigolli i piccoli aspiranti leoni si misureranno in attività di gioco in compagnia dello staff di Rugby Tots, dedicati alle categorie del minirugby U6 e U8. I cancelli della sede apriranno alle 16.45 e i bambini inizieranno con i giochi alle 17 per concludere alle 18.30. Le attività proposte vogliono comunicare ai partecipanti l’importanza della collaborazione e della fiducia nel gioco di squadra. Un mix di caccia al tesoro, tiro alla fune, giochi d’acqua alternati ad esercizi base del rugby.

Ore di divertimento che sabato 5 giugno hanno coinvolto anche i ragazzi dell’Associazione AS.SO.FA. coordinati da Gonzalo Garcia e da alcuni giocatori della prima squadra. Esercizi di coordinazione e ricettività a cui i ragazzi hanno risposto benissimo. Per la giornata del 19 giugno il bar della sede rimarrà aperto e per la chiusura delle attività la società ha organizzato una cena a base di carne alla griglia e divertimento.