Dopo giorni all’insegna del bel tempo, nel weekend è previsto un peggioramento delle condizioni meteo a Piacenza.

Secondo le previsioni Arpae, sabato 5 giugno ci sarà una mattinata nuvolosa, con possibili piogge sparse sui rilievi. Atteso un rasserenamento nel pomeriggio, seguito da un nuovo aumento della nuvolosità in serata. Domenica 6 giugno tempo ancora in prevalenza incerto: nuvole e pioggia, soprattutto sui rilievi, sono previste per tutto l’arco della giornata.

Nonostante il maltempo, le temperature massime toccheranno i 30 gradi in pianura, mentre si attesteranno tra i 19-21 gradi sui rilievi. Minime tra 12-15 gradi sui rilievi e 18-20 gradi in pianura.