In Emilia Romagna già cominciate le vaccinazioni “eterologhe”

Nella nostra regione sono già iniziate le vaccinazioni “eterologhe”, quelle fatte con la prima dose di vaccino a vettore virale e la seconda a Rna messaggero. Il ricorso al cosiddetto mix di dosi va ricondotto all’indicazione del Comitato tecnico scientifico, che ha vietato la somministrazione di AstraZeneca e Johnson&Johnson alle persone con meno di 60 anni. Lo scrive l’agenzia Ansa.

La Regione con una nota la settimana scorsa aveva chiarito di volersi attenere alle indicazioni nazionali. Il problema si è posto, in particolare, per tutti gli under 60 che, nelle settimane e nei mesi scorsi avevano già ricevuto la prima dose di AstraZeneca. L’Emilia Romagna ha deciso di seguire scrupolosamente alle indicazioni arrivate dal governo e già da lunedì alle persone che avevano ricevuto la prima dose di Astrazeneca e che avevano la prenotazione per la seconda dose, è stato somministrato un vaccino a mRna, come Pfizer o Moderna