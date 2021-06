Anche da Piacenza una delegazione del sindacato ha partecipato alle tre manifestazioni indette da Cgil, Cisl e Uil “Ripartiamo, insieme. Con il lavoro, la coesione e la giustizia sociale per l’Italia di domani”.

Nelle foto la delegazione della Cisl a Firenze e quella della Cgil a Torino. Nel città toscana ha parlato il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra e in contemporanea si svolgono altre due manifestazioni unitarie, a Torino e Bari, con gli interventi del leader della Cgil Maurizio Landini e del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri.

Le piazze dove si svolgono le manifestazioni sono collegate tra loro virtualmente grazie a maxi schermi.

“Dobbiamo rivendicare con orgoglio il ruolo che il mondo del lavoro è stato capace di svolgere in pandemia”. Sono le parole del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal palco di Torino alla manifestazione organizzata a livello nazionale dai sindacati confederali in difesa del mondo del lavoro. “Ci sono stati lavoratrici e lavoratori che ci hanno rimesso anche la vita per garantire i servizi e la democrazia del Paese – ricorda – . Allora tutti riconoscevano che il lavoro era essenziale, tutti si sono ricordati improvvisamente del valore del lavoro, eravamo eroi. Dobbiamo rivendicare con orgoglio il ruolo che il mondo del lavoro è stato capace di svolgere in pandemia”.