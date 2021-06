In Prefettura la consegna della bandiera tricolore alle scuole piacentine

Lo scorso 2 giugno, in occasione del 75° anniversario della Festa della Repubblica, a testimonianza dei valori fondanti che la Repubblica rappresenta, su proposta del Comitato organizzativo presieduto dal Prefetto, Daniela Lupo, è stato consegnato il Tricolore alle Scuole della città e della provincia, dono della Banca di Piacenza.

Il rispetto delle misure di contenimento del Covid avevano reso possibile la consegna a quattro scuole in rappresentanza dei 34 Istituti del territorio; in Prefettura, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna delle bandiere ai restanti Istituti scolastici alla presenza del Prefetto – che ha rimarcato “l’importanza simbolica del Tricolore, simbolo dell’Italia, del popolo italiano e delle libertà conquistate” -, delle massime Autorità civili e militari della provincia e del Condirettore della Banca di Piacenza, dott. Coppelli. La cerimonia si è svolta in due momenti per garantire la piena osservanza delle norme vigenti sul distanziamento interpersonale.

All’evento hanno partecipato il Presidente del Consiglio comunale di Piacenza in rappresentanza del Sindaco, il Vice Questore Vicario, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, il Direttore del Polo Mantenimento pesante nord, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante del 2° Reggimento Pontieri, il Vice Direttore del Polo Mantenimento pesante nord, il Direttore della Casa Circondariale di Piacenza, il Comandante della Polizia penitenziaria, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale e il Vice Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza.

La galleria fotografica dell’evento è pubblicata sul sito www.prefettura.it/piacenza