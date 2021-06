Incendio sui binari a Parma, impegnati anche i vigili del fuoco piacentini

Vasto incendio sui binari della ferrovia tra Pontetaro e Fognano nel pomeriggio di giovedì 24 giugno.

Pare che l’origine del rogo sia stata causata da alcune scintille prodotte involontariamente da un carrello di un treno merci in transito sulla linea ordinaria. L’allarme al 115 è scattato nel primo pomeriggio e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Parma e Fidenza. A seguito delle vaste proporzioni del rogo, è stato richiesto anche l’intervento di una squadra di pompieri partita dalla

Caserma del Comando Provinciale di Piacenza in Strada Valnure. Complessivamente in campo sette squadre, che hanno lavorato incessantemente per tutto il pomeriggio fino a tarda serata. In ausilio anche due elicotteri Drago – dotati di un “bucket” attaccato al gancio baricentrico del velivolo – che hanno effettuato diversi sganci di acqua, per rallentare l’espandersi delle fiamme.

Tanti i treni soppressi e parzialmente cancellati lungo la tratta ferroviaria Piacenza – Parma.