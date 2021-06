Una colonna di fumo nero e denso si è levata dalla zona di Pontenure e Cadeo nella mattinata del 22 giugno visibile in gran parte della città. Si tratta di un incidente avvenuto lungo l’autostrada A1 nel quale uno dei mezzi coinvolti ha preso fuoco, un’autocisterna.

Sul posto i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso da Piacenza e da Fiorenzuola, richiesto anche l’intervento dell’eliambulanza da Parma. Il traffico è bloccato nel tratto interessato in entrambe le direzioni.

Sulla A1 Milano-Napoli tra la fine Complanare Piacenza e Fiorenzuola è stata predisposta la chiusura del tratto, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti uno dei quali ha preso fuoco al km 67.

Per chi viaggia in direzione di Bologna si consiglia di uscire a Piacenza Sud, percorrere la strada statale Via Emilia con rientro a Fiorenzuola, percorso inverso per chi è diretto a Milano. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitari.

