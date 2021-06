Incidente in tangenziale, auto contro camion dei rifiuti: due feriti

Violento scontro in tangenziale a Piacenza, due persone ferite in modo serio.

L’incidente si è verificato poco prima delle 16 del 2 giugno all’altezza dell’uscita di Le Mose, dove una Citroen C3, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion per la raccolta rifiuti della ditta Geocart: dopo l’impatto la vettura è stata scaraventata dalla parte opposta della corsia. Ferite seriamente le due persone a bordo, soccorse dall’ambulanza della Croce Bianca e dall’automedica del 118 e trasportate al pronto soccorso. Illeso invece il conducente del camion.

Sul posto anche la polizia di Stato e la polizia stradale di Piacenza.