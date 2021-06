Incidente sulla 45 a Ottone, interviene l’elisoccorso: giovane centauro trasportato a Parma

E’ intervenuta l’eliambulanza per soccorrere un motociclista di 26 anni rimasto coinvolto in un incidente lungo la Statale 45 in alta Valtrebbia.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio del 2 giugno in prossimità dell’abitato di Losso di Ottone (Piacenza). Secondo quanto si è appreso, il giovane avrebbe perso il controllo della due ruote, sbattendo violentemente contro il guardrail e riportando un trauma facciale e ad una caviglia. E’ stato soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa di Ottone, intervenuta insieme all’automedica del 118, e trasportato al campo sportivo di Ottone dove lo attendeva l’elisoccorso decollato da Pavullo, nel frattempo attivato.

Il centauro è stato quindi condotto in volo in codice giallo all’ospedale Maggiore di Parma.