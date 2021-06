Incidente tra Caorso e Castelvetro lungo l’A21, 7 feriti

Incidente poco dopo le 7 del 13 giugno lungo l’A21, nel tratto di autostrada compreso tra Caorso e Castelvetro, all’altezza di San Pedretto.

Violento tamponamento tra un furgoncino e un camion, con 7 feriti. Sul posto l’ambulanza della pubblica assistenza di Monticelli e un’ambulanza giunta da Cremona, l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza e l’Elibrescia. I vigili del fuoco di Piacenza si sono prodigati per liberare dalle lamiere una delle persone coinvolte nell’incidente, rimasto incastrato tra le lamiere.

Il ferito più grave è stato trasportato a Parma, 4 all’ospedale di Cremona e altri 2 a Piacenza.

Chiusa la corsia che da Piacenza va in direzione Brescia, per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata.