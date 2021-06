Incontro tra Fondazione e sindaci il prossimo 5 luglio

Il 5 luglio si terrà l’incontro tra il neo presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, e i sindaci del Piacentino. Sarà presente anche il consigliere di amministrazione dell’ente, Fabio Fornari, designato proprio dagli amministratori locali.

Lo ha comunicato lo stesso Reggi, in apertura della presentazione del Valtidone Festival, approfittando della presenza di diversi amministratori locali, coinvolti nell’evento. La richiesta di un momento di confronto era stata avanzata dal sindaco di Gragnano, Patrizia Calza, affinché fosse riconosciuto da parte della Fondazione di Piacenza e Vigevano, il ruolo degli amministratori come elemento di contatto con i cittadini. Nei prossimi giorni gli amministratori locali saranno poi chiamati a designare un nuovo rappresentante in seno al parlamentino di via Sant’Eufemia, perché Fornari è entrato a far parte del cda; lo stesso accadrà anche con la Provincia, perché anche il rappresentante di corso Garibaldi, Luigi Cavanna, è ora consigliere di amministrazione.